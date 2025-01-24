Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 35,68 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 17:42, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,6440
|35,6450
|35,6880
|35,6890
|Avro
|37,1170
|37,1180
|37,4100
|37,4110
|Sterlin
|43,9300
|43,9400
|44,3000
|44,3100
|İsviçre frangı
|39,2800
|39,2900
|39,3740
|39,3840
|ANKARA
|ABD doları
|35,6140
|35,6940
|35,6580
|35,7380
|Avro
|37,0770
|37,1570
|37,3700
|37,4500
|Sterlin
|43,8700
|44,0800
|44,2400
|44,4500