Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,6440 35,6450 35,6880 35,6890 Avro 37,1170 37,1180 37,4100 37,4110 Sterlin 43,9300 43,9400 44,3000 44,3100 İsviçre frangı 39,2800 39,2900 39,3740 39,3840 ANKARA ABD doları 35,6140 35,6940 35,6580 35,7380 Avro 37,0770 37,1570 37,3700 37,4500 Sterlin 43,8700 44,0800 44,2400 44,4500