Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, fark ödemeleri bugün yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.
Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz."
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 24, 2025
Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DCsQPPbKSd