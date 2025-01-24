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Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, fark ödemeleri bugün yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 08:15, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 08:27
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Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.

Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz."

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