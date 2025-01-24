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23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var

23 ilde FETÖ'ye düzenlenen 'KISKAÇ-36' operasyonlarında 71 kişi yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" mesajını paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 08:28, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 08:31
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23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir haftadır 23 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-36" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 71 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Yerlikaya, milletin birlik ve beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelelerini kararlılıkla devam ettirdiklerine vurgu yaparak "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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