Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu

CHP Genel Başkanı Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır'a ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net