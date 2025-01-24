İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
İstanbul Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsü, 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. İstanbul Valiliği, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 09:45, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:23
İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Valiliği, servisteki bir kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.