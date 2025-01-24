Kavgada silahlar patladı: 2 kişi yaralandı
Elazığ'daki iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 08:55, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 08:56
Olay, gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Demir Kapı sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Hasan A. bıçakla, Mehmet Ç. ise tabanca ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.