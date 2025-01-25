Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası
İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek
İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek
Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor
Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!
30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?

Geçen yıl Türkiye'de satılan 1 milyon 478 bin konutun sadece 158 bin adedi için kredi kullanıldı. Toplam satışlar içinde kredili işlemlerin payı %10,7 oldu. Sektör temsilcileri, tek engelin yüksek faiz olmadığını, kredilere getirilen sınırların esnetilmesinin de önemli olduğunu belirtiyor. İşlem hacminin en yüksek olduğu 2-5 milyon TL arası "ikinci el" konutlarda azami kredi sınırı %50 olarak uygulanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Ocak 2025 07:22, Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:52
Yazdır
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?

Merkez Bankası, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını beklentilere paralel olarak %45,00 seviyesine çekti. Gelecek haftadan itibaren konut kredisi ve mevduat faizi oranları başta olmak üzere, piyasa faizlerinde de yeni düşüşler bekleniyor.

Tüketicilerin ve sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği konut kredilerinde ise, yüksek faiz oranı dışında diğer kısıtlamaların da krediye erişimi zorlaştırdığı belirtiliyor.

HİÇ EVİ OLMAYANLAR

Yürürlükteki düzenlemeye göre "hiç konut sahibi olmayanlar" için;

-Fiyatı 5 milyon TL'den düşük 'sıfır' konutlarda, satış değerinin %80'ine kredi veriliyor. (A Enerji Sınıfı konutlarda %90'a kadar yükseliyor.)

-'İlk el' konutlarda 5-10 milyon TL arasında ise azami kredi %70'e düşüyor.

-İkinci el konutlarda da 2-5 milyon TL arası evler için, azami %50 kredi tanımlanabiliyor. (A Enerji Sınıfı konutlarda %60'a kadar yükseliyor.)

EN AZ 1 EVİ OLANLAR

"En az 1 veya daha fazla konuta sahip olan" kişiler ise;

-5 milyon TL'nin altındaki 'ilk el' konutlarda azami %20,

-Fiyatı 2-5 milyon TL arasında değişen ikinci el konutlarda ise azami %12,5 kredi kullanabiliyor.

10 KONUTTAN 1'İ KREDİLİ SATILDI

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde aralık ayında 212 bin 637 adet konut satılmıştı. Bunların 23 bin 277 adedi kredi kullanarak gerçekleşti. 2024 yılında ise gerçekleşen ipotekli (kredili) konut satışları 158 bin 486'yı buldu. Yıllık bazda toplam satışlar içinde kredili işlemlerin payı da %10,7 oldu.

'İKİNCİ EL'DE AZAMİ SINIR TALEBİ

Her 10 konuttan sadece 1'nin kredi ile satıldığını belirten sektör temsilcileri, söz konusu kısıtlamaların esnetilmesi halinde konut satışlarının artabileceğini öngörüyor. Türkiye'de ortalama konut fiyatlarının 3-4 milyon TL arasında seyrettiğini hatırlatan sektör temsilcileri, "Faizlerdeki düşüşe ek olarak ikinci el piyasada bu fiyat aralığındaki azami kredi sınırının yükselmesi alım gücünü artırabilir" diye konuşuyor.

KİRALIK EV ARZI İÇİN DE ÖNEMLİ

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman; fiyatlarda reel anlamda değer kaybı ve buna karşılık kiralarda yaşanan artışın yatırımcıları cezbettiğini belirtti. Dr. Ahmet Büyükduman; kiraya verilmek üzere gerçekleşen konut alımlarının piyasada "kiralık ev arzını" artıracağını ifade ederek; krediye erişimin kolaylaşması halinde, bu anlamda da piyasanın rahatlayabileceğini söyledi.

Kaynak Ömer Faruk Bingöl

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber