5510 kapsamında malulen emekli, EKPSS sonucu memur olabilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Malulen emekli olanların hangi hallerde aylıklarının kesileceği konusu 5510 sayılı Kanun Madde 27 hükmünde, emeklilerin tekrardan memurluğa başlayıp başlayamayacaklarına, hangi usul ve esaslara tabi olacaklarına yönelik hüküm de 5335 sayılı Kanun Madde 30 da belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanuna göre malulen emekli olanlar hangi statüde olursa olsun (işçi,esnaf, memur gibi) tekrar çalışmaya başlamaları halinde emeklilik/yaşlılık aylıkları kesilmektedir.

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde de emekli iken, yeniden memurluğa atanmalarda emekli/yaşlılık aylıklarının kesilmesi gerektiğine yönelik hükümler bulunur, ancak bu hükümler sadece emekli veya yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı olan bir düzenleme olduğundan ve bu düzenleme içerisinde malulen emekli olanlar ifade edilmediğinden, bu düzenleme kapsamına malulen emekli olmuş kişiler girmemekte, dolayısıyla malullük aylığı aldıktan sonra tekrar memurluğa dönebilmeleri de mümkün olabilmektedir.

Dolayısıyla, emekli olmuş, yani malullük aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında tekrardan memurluğa başlayabilmelerinin, dolayısıyla, malulen emekli olanların EKPSS sonucu başarılı olması neticesinde memur olarak atanmasının mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Esasında, konu ile ilgili olarak mülga Devlet Personel Başkanlığının değişik tarihlerde vermiş olduğu görüşlerinde de, 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünün sadece emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların tekrar kamuda görev alamayacaklarıyla sınırlı olduğu, dolayısıyla malullük aylığı alanlar için bir sınırlama olmadığı yönündedir.

5335 sayılı Kanun Madde 30 ikinci fıkra hükmü şu şekildedir:

"Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar."

Bu bağlamda sizin için söylenebilecek değerlendirmelerimiz şöyledir;

Malulen emekli olmanızın EKPSS sonucunda tercih yapmanıza bir engel olmayacağını değerlendirmeyiz. Ancak tercih sonrasında memur olarak atanmanız halinde malulen emekli aylıklarınızın SGK tarafından ödenmeyeceğini de söyleyebiliriz.

