Ankara ve Diyarbakır'da toplulaştırma, 3 ilde kamulaştırma

Ankara ve Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri, çeşitli illerdeki projeler için ise acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Gölbaşı ve Haymana, Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Öte yandan, Kırıkkale (Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen süreye uygun şekilde tamamlanması amacıyla projede ihtiyaç duyulan belirli alanlardaki bazı taşınmazlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Van Çaldıran Çubuklu Projesi kapsamında da alanlarda DSİ tarafından acele kamulaştırma yapılacak.