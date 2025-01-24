Galatasaray ile Konyaspor 48. randevuda
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 47 maçın 34'ünü Galatasaray, 5'ini ise Konyaspor kazandı. Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 91 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
- İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.
İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.
- En farklı skorlu galibiyetler
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.