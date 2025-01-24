Icardi ve yeni sevgilisinden 'Aşkın Olayım' paylaşımı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Suarez'in Galatasaray formasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan Icardi, Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını ekleyerek taraftarların ilgisini topladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından Arjantinli oyuncu, yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini gözler önüne seriyor.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Icardi, sevgilisi China Suarez ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Suarez, Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşırken, bu gönderi Mauro Icardi tarafından da hikaye olarak paylaşıldı.
ICARDI "AŞKIN OLAYIM" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI
Paylaşımında gol sevinçleriyle özdeşleşen Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını da kullanan Icardi, hem Galatasaray taraftarlarının hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.