Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il ziyaretleri kapsamında bugün Malatya'ya gidiyor. Ziyaretinde, 201 bininci konutun anahtar teslimi, kura çekimi, Malatya Çevre Yolu ve tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak olan Erdoğan, ardından AK Parti Malatya 8'inci Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair önemli mesajlar verecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 09:47, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ziyaretleri kapsamında bugün Malatya'ya gidecek.
İlk önce, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılacak.
Erdoğan daha sonra, AK Parti Malatya 8'inci Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.