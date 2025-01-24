Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidiyor

Erdoğan daha sonra, AK Parti Malatya 8'inci Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net