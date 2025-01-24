Kule vinç kazasında 2 işçinin ölümüyle ilgili 2 sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemesinin altında kalan 2 işçinin ölümüne neden oldukları iddia edilen vinç operatörü ile iş yeri yetkilisinin 15'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık vinç operatörü Murat D. ile tutuksuz sanık iş yeri yetkilisi Yakup D'nin yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti sonrası hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yakup D, iki yıldır vinç operatörü olarak çalıştığını ve aynı firmada çalışan Erdal Sağır'ın kendisine telsizle komut verdiğini söyledi.

Olay günü saat 10.30 sıralarında vincin sepetini indirdiğini anlatan Murat D, şöyle konuştu:

"Bulunduğum yerden sepeti görecek durumda değildim. Telsizden talimat gelince sepeti kaldırmaya başladım. Sepet görüş açıma girdiğinde 'böyle olmaz' diyerek sepeti indirmeye çalıştım. Ancak vinç komut almadı, bunun üzerine acil kesme düğmesine bastım. Vinç yine komut almadı. Ardından bir ses duydum. Baktığımda sepet yere düşmüştü. Biz vinçle inşaat malzemesi taşırız. Ben sepeti görmüş olsaydım zaten onlar varken kaldırmazdım. İşçiler normalde inşaat merdivenlerinden çıkarlar. Çok üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Diğer sanık Yakup D. ise şirketin ve inşaatın sahibi olduğunu belirterek, "Olay günü orada değildim. Bu olay nedeniyle çok üzgünüm. Bu olay oluncaya kadar vinç ile ilgili herhangi bir arıza bildirilmedi. Aylık kontrolleri de düzenli olarak yapılıyordu." ifadesini kullandı.

Duruşmada beyanı alınan Tahir Çeri'nin eşi Ayşe Çeri ve Erdal Sağır'ın eşi Nazlı Sağır da olayı görmediklerini belirterek, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise olaya ilişkin bilirkişi raporunun alınması ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Murat D'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, uzun süredir tutuklu olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine ve dava dosyasının İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) gönderilerek alanında uzman 3 akademisyenden sanıkların kusur durumlarının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, 21 Eylül 2024'te kule vinçle taşınan inşaat malzemesinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düşmüş, bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) inşaat malzemesi altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili vinç operatörü Murat D. ile iş yeri yetkilisi Yakup D. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Yakup D. serbest bırakılmıştı.