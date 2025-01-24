Kapanan şirketler 2024'te yüzde 21,4 arttı

Türkiye'de geçen yıl 118 bin 137 şirket ve kooperatif kuruldu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2024 dönemi ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39 artarken, kooperatif sayısı yüzde 10,1 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 187,2, kooperatif sayısı yüzde 282,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 97,5 arttı.

Kurulan şirket sayısı geçen ay, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7, kooperatif sayısı yüzde 28,2 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 26,9 ve kooperatif sayısı yüzde 37,3 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,3 geriledi.

- Tüm illerde şirket kuruldu

Aralık 2024'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Söz konusu ayda kurulan 12 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2'si limitet şirket, yüzde 13,3'ü anonim şirket, yüzde 1,5'i kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35'i İstanbul, yüzde 10,5'i Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

Geçen yıl 118 bin 137 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti. Bu dönemde kurulan toplam 101 bin 840 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 64,3'ünü, 13 bin 610 anonim şirket ise yüzde 34,7'sini oluşturdu. Aralık 2024'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 8,3 arttı.

Aynı ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 157'si ticaret, 1906'sı inşaat ve 1897'si imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 733'ü inşaat, 629'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 159'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 2 bin 603'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1120'sinin imalat ve 961'inin inşaat olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1043'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 625'inin inşaat, 294'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aralık 2024'te 188 kooperatif kuruldu. Bunların 122'si konut yapı, 32'si işletme, 11'i turizm geliştirme kooperatifi olarak iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 578 yabancı ortak sermayeli şirketten 27'si İran ve 21'i Almanya ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 100'ünün anonim, 478'inin limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Geçen yıl söz konusu şirketlerin 946'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 352'si ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, 337'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektörlerinde kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)