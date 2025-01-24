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Emekli polis, 7 yıl sonra organ nakliyle sağlığına kavuştu

İzmir'de tümör nedeniyle organ bağışı bekleyen emekli polis Hüseyin Cantorun (57), 7 yıl sonra kadavradan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Cantorun, "Yıllarca organ nakli için bekledim, sonunda nakil gerçekleşti. Yeni yeni toparlanıyorum. Artık daha sağlıklı olduğumu hissediyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 10:39, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:40
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Emekli polis, 7 yıl sonra organ nakliyle sağlığına kavuştu

İzmir'de yaşayan emekli polis Hüseyin Cantorun, 2018 yılında Hepatit B'ye bağlı olarak karaciğer rahatsızlığı yaşadı. Karaciğerinde oluşan tümör nedeniyle sürekli tedavi olması gereken Cantorun için organ nakli kararı alındı. Hastalıkla mücadele eden Hüseyin Cantorun, nakil için Ege Bölgesi'ndeki çok sayıda hastaneye başvurdu. Cantorun'a uyumlu organ, 7 yıl sonra Denizli'de bulundu. Hüseyin Cantorun, 14 Ocak'ta kadavradan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

'HİÇ PES ETMESİNLER'

Yeni bir hayata başladığını ifade eden Cantorun, "Hastalıkla birlikte zamanla konuşmakta bile zorlanmaya başladım. Yemek yeme alışkanlıklarım değişti. İnsan hasta olunca her konuda zorlanıyor. Hiç kilo alıp, toparlanamadım. Vücudum yemek yemek bile istemiyordu. Karaciğerimde 6 ayda bir tümörler oluşuyordu ve onların temizlenmesi gerekiyordu. Yıllarca organ nakli için bekledim, sonunda nakil gerçekleşti. Yeni yeni toparlanıyorum. Artık daha sağlıklı olduğumu hissediyorum. Tamamen iyileşince hayat görüşümün bile değişeceğine inanıyorum. Köy çocuğuydum. İyileştikten sonra köyde daha sağlıklı, huzurlu bir ortamda ve hastaneden uzak yaşamak istiyorum. Organ bağışı bekleyenler sabırlı olsun, hiç pes etmesinler" dedi.

'ORGAN BAĞIŞINI ARTIRAMIYORUZ'

Operasyonu yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi'nden Prof. Dr. Murat Zeytunlu da "Hüseyin bey uzun zamandan bu yana organ bağışı listesinde bekleyen bir hastamızdı. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir organizasyonu var. Yurt içinde beyin ölümü gerçekleşmiş birinden hızlı bir şekilde nakil işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Hüseyin bey de bu şanslı alıcılardan biri oldu. Sonuç olarak yeni bir karaciğerle beraber yeni bir hayata başlıyor. Özellikle beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ bağışının artması gerekiyor. Ülkemiz organ nakli konusunda oldukça iyi bir yerde ancak hala daha organ bağışını artıramıyoruz" diye konuştu.

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