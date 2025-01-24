Tüfeğini temizlerken oğlunu vuran baba tutuklandı
Bartın'da kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu 11 yaşındaki oğlu U.K.'nin ağır yaralanmasına neden olan 53 yaşındaki İbrahim Köse, tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 10:56, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:57
Olay, 22 Ocak'ta saat 17.30 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Kavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Köse'nin kurcaladığı av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Köse'nin oğlu, U.K.'ye isabet etti. U.K. karın bölgesinden yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.K., Bartın Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İbrahim Köse ise gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunda tüfeğin kazara ateş aldığını söyleyen İbrahim Köse, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. U.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.