Özel okul öğrenci kıyafetlerine düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığının yeni mevzuatı doğrultusunda özel okullardaki öğrencilerin formaları, devlet okullarındaki uygulamada olduğu gibi veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarından temin edilebilecek.
Resmi Gazete'de 6 Aralık 2024'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri, milletlerarası özel öğretim kurumları
ve azınlık okulları dışındaki özel okullarda da geçerli olacak.
Ayrıca, Resmi Gazete'de 3 Ocak'ta yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde
de özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler yer aldı.
Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dahil olmak üzere
tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali
yük getirmeyecek kriterler esas olacak.
Okul kıyafetleri, serbest piyasa koşullarında temin edilebilecek
Yeni düzenlemeye göre özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa
koşullarından temin edebilecek.
Velilere öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak
için dayatmaya son müsaade edilmeyecek. Bu dayatma ile karşılaşan veliler buna
karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyefetleri istediği yerden alabilecek.
Diğer yandan veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı
faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacaklar.
"Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen olmayacak"
Ayrıca okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile
birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak. Okul
müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi
kısıtlamalar yer almayacak. Bu şekilde bir kısıtlamanın konulması Yönetmeliklerin
ihlali anlamına gelecek.
Bunun yanında okulu kıyafetlerin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek.
Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak.
Okul kıyafeti, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda
ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun
olacak.