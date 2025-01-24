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Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkmasının da etkisiyle, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 129,6 artarak 183 bin 776'ya yükseldi. Hibrit otomobil sayısı da aynı dönemde 391 bin 296'ya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 23:10, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 23:12
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Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlemeye göre, ülkede geçen yıl kayıtlı elektrikli otomobil sayısı önemli ölçüde arttı.

Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği ilk yıl olan 2011'de 24 elektrikli aracın kaydı bulunurken bu sayı 2018'de 952'ye ulaştı. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1000 barajı 2019'da aşıldı, bu sayı 2021'de 6 bin 267'ye, 2022'de 14 bin 552'ye ve 2023'te 80 bin 43'e yükseldi. Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2023'e göre, yüzde 129,6 artarak 183 bin 776 oldu.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı da 2024'te 16 milyon 232 bin 458 olarak hesaplandı. Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece geçen yıl trafikteki her 88 otomobilden 1'i elektrikli olarak belirlendi.

Ülkede elektrikli otomobil sayısında 2020-2024 döneminde yaşanan artış da dikkati çekti. Söz konusu 5 yılda elektrikli otomobil sayısı 66 katına (yüzde 6470) çıktı. Bu artışın yaşanmasında Türkiye'nin otomobili Togg'un satışları da etkili oldu.

Hibrit otomobillerin sayısı yüzde 76 arttı

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerde yaşanan artış da öne çıktı. Hibrit otomobil sayısı 2020'de 33 bin 690 iken geçen yıl sonu itibarıyla 391 bin 296'ya yükseldi. Böylece hibrit otomobil sayısı 5 yılda 12 katına (yüzde 1061) çıkmış oldu.

Benzinli, dizel ve LPG'li otomobil sayılarındaki artış ise bu dönemde sınırlı kaldı. Benzinli otomobillerin sayısı 5 yılda yüzde 53,3 artarak 3 milyon 201 bin 894'ten 4 milyon 908 bin 203'e çıktı.

Söz konusu dönemde dizel otomobil sayısı yüzde 10 artarak, 5 milyon 14 bin 356'dan 5 milyon 541 bin 441'e ulaştı.

LPG kullanan otomobillerin sayısı da 5 yılda yüzde 7,5 artarak 4 milyon 810 bin 18'den 5 milyon 172 bin 471'i buldu.

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