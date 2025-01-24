Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; Ölüm böyle teğet geçti
Samsun İlkadım'da otomobil, önünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 11:35, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:36
Samsun'un İlkadım ilçesinde M.A.D.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, önünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada M.A.D. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. M.A.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.