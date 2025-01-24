Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; Ölüm böyle teğet geçti

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. M.A.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde M.A.D.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, önünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada M.A.D. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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