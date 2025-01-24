FETÖ'cü eski hakim ve savcı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekiplerince dün yapılan ortak çalışma sonrası TEM otoyolu yakınlarında bir otomobilde yakalanan FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen hakim E.G ile savcı İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.