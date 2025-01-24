Babasını pompalı tüfekle öldürmüştü! Cezası belli oldu
Bursa'da babasını pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık Emre Şentürk, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle çıktığı mahkemede 'haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle' 20 yıl hapis cezası aldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Aralık 2023'te 50 yaşındaki babası Niyazi Şentürk ile evlerinde tartışan Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Şentürk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olaydan bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakalanan Emre Şentürk tutuklanmıştı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENMİŞTİ
Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emre Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.
Karardan önce söz verilen sanık pişman olduğunu ifade etti.
CEZA 20 YILA DÜŞÜRÜLDÜ
Sanığı, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle cezayı 20 yıla düşürdü.