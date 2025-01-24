Babasını pompalı tüfekle öldürmüştü! Cezası belli oldu

Karardan önce söz verilen sanık pişman olduğunu ifade etti.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emre Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, Aralık 2023'te 50 yaşındaki babası Niyazi Şentürk ile evlerinde tartışan Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Şentürk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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