Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek, tutuklama talebinde bulunmuştur.

Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız" denildi.