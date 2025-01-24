Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de özel gereksinimli bir çocuğa şiddet uygulayan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, bakanlık avukatlarınca itiraz edildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 11:49, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:53
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek, tutuklama talebinde bulunmuştur.
Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız" denildi.