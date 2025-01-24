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İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek

Partisinde son yaşanan istifalarla ilgili konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "Bir milletvekiliyle Cumhurbaşkanı'nın temasını biliyorum. İstifa takvimi ayarladılar" dedi. Ankara kulislerinde ise 2 milletvekilinin daha AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 12:48, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:49
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İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV'de yayınlanan Başkent Kulisleri programında Saygı Öztürk, Veli Toprak ve Mehmet Bal'ın gündeme dair sorularını cevapladı.

'ERDOĞAN, ESKİ BİR İYİ PARTİLİ İLE TAKVİM YAPTI'

"Açıkça da söylüyorum buradan; partimizden istifa eden bir milletvekiliyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasını biliyorum. İstifa takvimini ayarladıklarını biliyorum" diyen Dervişoğlu, "Yakın dönem istifalardan 'Geç kalma acele et' dediğini biliyorum. Eskilerini de birbiriyle ilişkilendiriyorum. Bu istifaları meşrulaştırmak için İYİ Parti'den istifa edenlerin bilerek önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendirildiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden milletvekillerinden sonra bu tür gidişlerde meşruiyet yaratıldığını, ondan sonra da akışın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne doğru yönlendirildiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

2 VEKİL DAHA İSTİFA EDECEK

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye geçmesi ve Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın istifası sonrası İYİ Parti'yle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Eski Teknik Direktör Ünal Karaman'ın AK Parti'ye geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Genel seçimlerden bu yana partiden ayrılarak AK Parti saflarına geçen vekillerin Akşener'e yakın isimler olması da dikkat çekti.

Cumhuriyet'in ulaştığı kurmaylar, Karaman'ın istifasının ardından 2 milletvekilinin daha istifa edip AK Parti'ye geçebileceğini belirtiyor.

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