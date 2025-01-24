Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti.

Gazeteci ve spiker Deniz Arman hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Arman rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Akciğer kanseri ile mücadele eden Arman yakınlarına 2-3 ay ömrünün kaldığını, son isteğinin ise Maçka Mezarlığı'na defnedilmek olduğunu söylemişti.

Yaklaşık iki ay önce tedavi için hastaneye yatan Deniz Arman'ın, hastalığını gizli tuttuğu öğrenildi.

Deniz Arman kimdir?

Gazeteci ve haber koordinatörü Deniz Arman, 1 Ocak 1961'de Ankara'da doğdu.

Kariyerine 1985 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1991'de Show TV'ye transfer olan Arman, burada ilk kez haber sunuculuğu yaptı. 1996'da Star TV'ye geçen Arman, Gülgün Feyman ile ana haber sundu. 1999'da Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geri döndü ve aynı dönemde Akşam gazetesinde çalıştı.

2000 yılında Habertürk TV'ye geçen Arman, 2003'te Vatan gazetesine transfer oldu. 2004'te yeniden Star TV'de haber sundu. 2005 yılında Kenan Işık'ın Star TV'ye katılmasının ardından Kanal D'ye geçti ve hafta sonu haberlerini sunmaya başladı. Bu görevi, 2010 yılında sona erdi.

2012'de Kanal D'ye Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak dönen Arman'ın görevi, 6 Kasım 2014'teki yeniden yapılanma süreciyle son buldu.

Arman, uzun yıllara dayanan habercilik kariyerinde televizyon ve gazetecilik alanında önemli roller üstlendi.