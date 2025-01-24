Bolu faciasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi!
Bolu faciasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi!
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
SGK'dan dul maaşı kararı: Artık erkekler de alabilecek
SGK'dan dul maaşı kararı: Artık erkekler de alabilecek
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası
İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek
İYİ Parti'den 2 milletvekili daha gidecek
Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Bakanlık harekete geçti! Mahkeme kararına itiraz etti
Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor
Çocuklarınızda bu ürünler varsa dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
Yargı reformuyla istinaf ve temyiz süresi 6 aya çekilecek
30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!
30 bin liralık alacak için baba ve oğlunu öldürmüş!
SPK'dan yatırım fonlarına yeni düzenlemeler
SPK'dan yatırım fonlarına yeni düzenlemeler
İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
İşçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
IBAN'a para transferinde yeni dönem: Merkez Bankası duyurdu
IBAN'a para transferinde yeni dönem: Merkez Bankası duyurdu
10 konuttan sadece 1'i kredi ile satıldı
10 konuttan sadece 1'i kredi ile satıldı
23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var
23 ilde FETÖ operasyonu! 71 gözaltı var
Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Bakan Işıkhan duyurdu, zam farkları bugün yatırılıyor
Meteoroloji duyurdu: Bazı bölgelerde aralıklı yağış
Meteoroloji duyurdu: Bazı bölgelerde aralıklı yağış
İtfaiye raporu tamamlandı; İşte yangının başlangıç noktası
İtfaiye raporu tamamlandı; İşte yangının başlangıç noktası
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
ESK'den Ramazan öncesi et fiyatına zam olmaması için tedbir
Merkez Bankası faizde beklentileri görmezden geldi
Merkez Bankası faizde beklentileri görmezden geldi
SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 4 şirket daha halka arz oluyor
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bakan Tunç: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var
Bakan Tunç: Kartalkaya'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var
78 kişinin ölümü ders olmadı! 'Süs' yangın merdiveni tepki çekti
78 kişinin ölümü ders olmadı! 'Süs' yangın merdiveni tepki çekti
MSB 'kışlasız bedelli askerlik' iddialarını yalanladı
MSB 'kışlasız bedelli askerlik' iddialarını yalanladı
Trafik kazalarında olay yerini terk etmek suç olacak
Trafik kazalarında olay yerini terk etmek suç olacak
Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu
Togg'un yeni modeli T10F için tarih belli oldu
'Kartalkaya'da yanan otel yıkılmak isteniyor' iddiasına açıklama
'Kartalkaya'da yanan otel yıkılmak isteniyor' iddiasına açıklama
Bakan Tunç'tan 'Kartalkaya' açıklaması: İhmali olanlar hesap verecek
Bakan Tunç'tan 'Kartalkaya' açıklaması: İhmali olanlar hesap verecek
İş dünyası temsilcileri faiz kararına ne dedi?
İş dünyası temsilcileri faiz kararına ne dedi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası

Ticaret Bakanlığı'nın Suriye'deki yeni hükümetin Türkiye'den ithal edilen ürünlere vergiyi yüzde 300 ila 500 arasında artırmasıyla ilgili temasları sonuç verdi. İki ülke arasında yapılan görüşmelerin ardından ikili ticarette yeni yol haritası belirlendi. Ticaret Bakanlığı 5 maddelik yeni yol haritasını açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 14:12, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:12
Yazdır
Suriye ile Türkiye arasında 5 maddelik yeni yol haritası

Suriye'de yeni yönetim 11 Ocak 2025 itibarıyla gümrük vergileriyle ilgili tek tip vergi sistemine geçmişti. Bu da Türkiye'den gönderilen ürünlerin gümrük tarifelerinde yüzde 300 ile 500 arasında bir artış yaşanmasına neden olmuştu. Yüksek vergi nedeniyle sınır kapısı önünde tır kuyrukları oluşurken, Ticaret Bakanlığı devreye girmişti. Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği temaslar sonucu Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette 5 maddelik yeni bir yol haritası belirlendi.

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de eski rejimin yıkılması ile halkın özgürlüğe kavuşması sürecinde başlayan yeni dönemde Türkiye-Suriye ilişkilerinde büyük bir ilerleme sağlanmaktadır.

Bu çerçevede Suriye'nin en büyük ticaret ortağı olan ülkemiz ile Suriye arasındaki dış ticaret ilişkilerinde de yeni bir dönem başlamış bulunmaktadır. Artık Türk ürünleri sadece kuzeyde barış harekatlarımız ile özgürlüğe kavuşan bölgelerde değil, bütün Suriye topraklarının ve halkının tamamına ulaşabilmektedir.

Suriye'deki yeni hükümet yönetiminin 11 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe koyduğu ve bütün komşu ülkeler ve bütün dünya ülkeleri için ortak ve tek bir gümrük rejiminin uygulanması ile başlayan süreçte bazı yanlış anlaşılmalar ve karışıklıklar ortaya çıkmıştır.

Buna karşı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak Suriyeli yetkililerle, devlet kuruluşlarımızın da nezaret ettiği video konferans yoluyla görüşmeler yapılmıştı. Bu doğrultuda Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Başkanlığında ilgili teknik kurmaylardan oluşan bir heyetimiz 23 Ocak 2025 Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştiren Türk Hava Yolları ile ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı heyeti, Şam'da Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Khalil al-Hasan, Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ile dün Şam'da bir araya gelmiştir.

5 MADDELİK YENİ YOL HARİTASI

Görüşmelerde, Türkiye ve Suriye arasındaki mevcut durumun yanı sıra, ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımlar ve gümrük konuları ele alınmış, önümüzdeki döneme ilişkin aşağıdaki yol haritası belirlenmiştir:

GÜMRÜK VERGİLERİNİN REVİZYONU

11 Ocak 2025'ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

2011 yılında askıya alınmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalındı.

EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ

Suriye ekonomisinin yeniden canlanması için sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık, ikili taşımalar, müteahhitlik ve gibi alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Türk firmalarının Suriye'nin imarında kilit rol oynayacağı, Suriye sanayiinin ayağa kalkınmasında öncü oynayacakları Suriye tarafından ifade edildi.

TÜRK FİRMALARININ TÜM SURİYE SATHINDA YENİDEN İMAR ALANI, İŞ VE PROJELERE KATILIMI

Bugüne kadar Suriye'nin sadece belirli bölgelerine hizmet sunan Türk firmalarının, yeni dönemde tüm ülke genelinde faaliyet göstermesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri için Suriye yönetimi ile koordinasyon sağlanacak.

SINIR KAPILARINDA VE GÜMRÜK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Suriye ile ticari geçiş noktalarında artan trafiğin daha hızlı ve verimli şekilde yönetilmesi için mevcut koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber