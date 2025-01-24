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'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 gözaltı

SİVAS merkezli 3 ilde, telefonla aradıkları 10 kişiyi 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştığı' yalanıyla 2 milyon 400 bin lira dolandıran 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 13:48, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 13:49
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'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' yalanıyla dolandırıcılığa 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayanları cep telefonuyla arayıp kendilerini polis, savcı, MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırdığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırma sonucunda şüphelilerin Sivas, Kastamonu, Osmaniye illerinde yaşayan 10 mağduru arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı, 'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' ve 'FETÖ, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor' gibi yalanlarla kandırdığı belirlendi. Tedirginliğe kapılan kişilerin yaklaşık 2 milyon 400 bin liralık para ve ziynet eşyalarını şüphelilere verdikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takiple şüpheliler M.P. (31), N.K. (19), Ö.A. (27) ve A.Ç.'yi (36) Osmaniye, Şanlıurfa ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı. Sivas'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Suşehri Adliyesi'ne götürüldü.

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