Arazi aracına çakar lamba taktırdı, bedeli çok ağır oldu
Aksaray'da aracına taktırdığı çakar lambalarla trafik ekiplerine yakalanan sürücüye 161 bin 651 TL para cezası kesildi, araç ise 30 gün trafikten men edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 14:09, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:11
Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Aksaray'da da trafik düzeninin sağlanması ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla uygulama ve denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir arazi aracını durdurdu.
ÇAKAR LAMBA TESPİT EDİLDİ
Sürücünün ehliyet ve ruhsatı kontrol edilirken, araçta inceleme yapan trafik ekipleri araç önünde çakar lamba olduğunu tespit etti. Araç içinde de inceleme yapan ekipler, çakar lambaların yanma düzeneğini buldu.
Araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücüye 161 bin 651 lira para cezası kesildi.