Arazi aracına çakar lamba taktırdı, bedeli çok ağır oldu

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Aksaray'da da trafik düzeninin sağlanması ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla uygulama ve denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir arazi aracını durdurdu.

ÇAKAR LAMBA TESPİT EDİLDİ

Sürücünün ehliyet ve ruhsatı kontrol edilirken, araçta inceleme yapan trafik ekipleri araç önünde çakar lamba olduğunu tespit etti. Araç içinde de inceleme yapan ekipler, çakar lambaların yanma düzeneğini buldu.

Araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücüye 161 bin 651 lira para cezası kesildi.