Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 14:21, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.