Bitlis balı tescillendi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

Tezcan ve Çolak, başvuru ve Bitlis balının coğrafi işaret almasıyla ilgili Karakaya'yı bilgilendirdi.

Ziyarette, Bitlis TSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında verilen "Bitlis Balının Tescil Belgesi", Karakaya'ya takdim edildi.