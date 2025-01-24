Memişoğlu'dan Kartalkaya açıklaması: Hastanede 8 yaralımız kaldı

İzmir'de temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına dair güncel bilgileri aktardı. Memişoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Bolu'da rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlara sabırlar diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifa ile taburcu edeceğiz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Grand Kartal Otel yangını

Bolu'nun kış turizmi merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te saat 03.27 civarında yangın çıktı. Okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle doluluk oranının yüksek olduğu 12 katlı ve 161 odalı otelde 238 misafir vardı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti. 10 saat sonra söndürülebilen facia nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi.