SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşına ilişkin tartışmalara yanıt verdi: "Dul maaşı hem kadınlar hem de erkekler tarafından alınabilir. 2008 öncesi mevzuatta da bu konuda cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır."
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşıyla ilgili haberler üzerine bir açıklama yaptı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, dul maaşı konusunda kadın-erkek ayrımı yapılmadığı ve bu durumun yeni bir düzenleme olmadığı vurgulandı.
Prim ve Sigortalılık Şartları
SSK'dan aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) bulunması halinde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa da emekli olsa da dul maaşı alabiliyor.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü bulunması durumunda, aynı şartlar geçerli oluyor.
2008 Öncesi Mevzuat Aynıydı
SGK açıklamasında, "2008 öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı bulunmamaktadır. Bu hususta yeni bir düzenleme yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.