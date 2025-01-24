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SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşına ilişkin tartışmalara yanıt verdi: "Dul maaşı hem kadınlar hem de erkekler tarafından alınabilir. 2008 öncesi mevzuatta da bu konuda cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 19:35, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 20:11
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşıyla ilgili haberler üzerine bir açıklama yaptı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, dul maaşı konusunda kadın-erkek ayrımı yapılmadığı ve bu durumun yeni bir düzenleme olmadığı vurgulandı.

Prim ve Sigortalılık Şartları

SSK'dan aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) bulunması halinde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa da emekli olsa da dul maaşı alabiliyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü bulunması durumunda, aynı şartlar geçerli oluyor.

2008 Öncesi Mevzuat Aynıydı

SGK açıklamasında, "2008 öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı bulunmamaktadır. Bu hususta yeni bir düzenleme yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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