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Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 şehirdeki tüm vatandaşların, bu yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşacağını söyledi. Açılış ve anahtar teslim töreninde konuşan Erdoğan, "İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirinceye kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 14:53, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:55
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Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya'da...

Erdoğan, 201 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi, Malatya Çevre Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- 11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılın sonunda Malatya'da 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz.

"TÜM VATANDAŞLAR YENİ YUVALARINA KAVUŞACAK"

- Yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirinceye kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

ÇEVRE YOLUNUN 38,2 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

- Toplam uzunluğu 53,5 kilometre olan Malatya Çevre Yolu'nun yapım çalışmaları devam ediyor. Projemizin ikinci kısmını bugün hizmete açıyoruz. Daha önce 17,5 kilometrelik Derande-Gölbaşı-Hekimhan ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolunu kapsayan 26,1 kilometrelik ilk etabını 2 Nisan 2022'de hizmete açmıştık.

- Çevre yolunun 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimi de tamamladık. Böylelikle yolumuzun 38,2 kilometresi tamamlanmış oldu. Son kesimin çalışmaları da devam ediyor."

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