Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 19:55, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 20:39
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirilen 10'unun savcılık sorgusu tamamlandı.
İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Halit Ergül ve Emir Aras'ın tutuklanmasına hükmetti. Diğer 6 kişinin mahkemedeki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.