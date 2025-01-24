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Husumet kavgaya döndü: 1 ölü 7 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavgada M.M. tarafından tabancayla vurulup hastaneye kaldırılan Yılmaz Kirpi (23) yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 15:25, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:21
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Husumet kavgaya döndü: 1 ölü 7 yaralı

Reşadiye Mahallesi 8000 Sokak'ta aileleri husumetli oldukları öne sürülen Yılmaz Kirpi ile M.M. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşlarının da karıştığı arbede sırasında iddiaya göre, M.M. ruhsatsız tabancasıyla Kirpi'ye ateş ederek, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz Kirpi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kirpi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yılmaz Kirpi'nin cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÜZERİNDE SİLAH VE 100 MERMİ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, üzerinde cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ve 100 mermi bulunan M.M. ile kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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