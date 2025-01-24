Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak

Ankara'da 22 Şubat'ta yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Ocak'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

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