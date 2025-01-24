Erdoğan: Enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Konuşmasına, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak Bolu Kartalkaya da bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın, evlatlarının ve torunlarının da olduğu 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çarşamba günü Bolu'da kardeşlerimizin bazılarının cenaze namazlarına iştirak ederek dualarla fatihalarla son yolculuklarına uğurladık. Rabbim onları inşallah şehitlerle beraber haşrücem eylesin diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Milletimize bu acıları yaşatanlar yargıya hesap verecekler"



Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmaların başlatıldığını belirten Erdoğan, " Cumhuriyet savcılarımız ve baş müfettişlerimiz çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürütüyor. AK Parti grubumuz yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırlamış olduğu araştırma önergesini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığımıza sundu. Daha önce de söyledim, bugün bir kez daha altını çiziyorum. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır." diye konuştu.

Kendilerini derinden yaralayan, üzüntü verici bu olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Bu olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

6 Şubat depremlerinde Malatya'mız büyük yaralar aldı. Depremde vefat eden Malatyalı kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Malatya'nın yaralarını süratle sarmak için canla başla çalışıyoruz. Biraz önce yaptığımız törenle 6 bin 554'ü Malatya'da olmak üzere toplam 66 bin 307 yuvamızın anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik.

Böylelikle 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk hedefimiz yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek. Malatya'da da toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Malatyalı kardeşlerimiz müşteri olsun ne söz verdiysek Allah'tan bir mani olmazsa onu yerine getireceğiz. Bugün ayrıca Malatya çevre yolumuzun ikinci kısmını hizmete açtık. Toplam 43,5 kilometre uzunluğundaki yolun öncekilerle birlikte 38,3 kilometresi tamamlanmış oldu. Hem deprem konutlarımızın hem de çevre yolumuzun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum.

(Ekonomi) Mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz

