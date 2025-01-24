Arkadaşını baltayla öldürüp, 'Ben adam öldürdüm' diye bağırdı

Olay, Zile ilçesi Minarei Sağır Mahallesi Arzum Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre Murat Tercuman (44) arkadaşı O. A. ile evde alkol aldı. İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ardından da evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.