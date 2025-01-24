Arkadaşını baltayla öldürüp, 'Ben adam öldürdüm' diye bağırdı
Tokat'ta birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan kavgada balta ile öldüren şahıs evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 16:06, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:40
Olay, Zile ilçesi Minarei Sağır Mahallesi Arzum Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre Murat Tercuman (44) arkadaşı O. A. ile evde alkol aldı. İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ardından da evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.