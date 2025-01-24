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Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim altyapısında dünya standartlarını yakaladığını belirterek, "Birleşmiş Milletler raporlarında, tüm dersliklerde akıllı tahta bulunan neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğu ifade ediliyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 16:24, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:25
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Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretler kapsamında bulunduğu Elazığ'da eğitim kurumlarının toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılarını ve yapılan yatırımları vurguladı.

Derslik Sayısında Büyük Artış

Bakan Tekin, 2002 yılında Elazığ'da 3 bin 67 olan derslik sayısının bugün yüzde 71 artışla 5 bin 241'e ulaştığını belirtti. Bu sayede derslik başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamalarına eşit hale geldiğini ifade eden Tekin, öğretmen sayısının da iki katına yaklaştığını söyledi.

Deprem Sonrası Eğitim Yatırımları

24 Ocak depremlerinin ardından Elazığ'da eğitim altyapısının yeniden inşası için yoğun çaba harcandığını aktaran Tekin, "Bugün 379 dersliğin açılışını yapıyoruz. 2022'den itibaren toplam bin 32 dersliği hizmete sunduk. Devam eden projelerle birlikte 1,5-2 yıl içinde 400 derslik daha tamamlanacak" dedi.

Uluslararası Başarılar

Türkiye'nin eğitimdeki teknolojik altyapısına dikkat çeken Tekin, Birleşmiş Milletler raporlarına atıfta bulunarak, "Dünyada tüm dersliklerde akıllı tahta bulunan neredeyse tek ülke Türkiye'dir" ifadesini kullandı. TIMSS sınavında Avrupa'nın en iyi ülkesi olduklarını vurgulayan Tekin, uluslararası derecelendirmelerde sürekli bir gelişme trendi yakaladıklarını belirtti.

Eğitime Öncelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitimin birinci öncelik olarak belirlendiğini söyleyen Tekin, "Eğitim öğretimi gündeminin birinci sırasına koyan bir Cumhurbaşkanımız var. Bu başarıların altında kalamayanlar ise polemik üretmekten başka bir şey yapmıyor" dedi.

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