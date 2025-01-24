Ulus'ta izinsiz eylem yapan gruba müdahale: 34 gözaltı
Ulus Meydanı'nda polisin ikazlarına uymayarak izinsiz eylem yapan gruba müdahale edildi, 34 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 17:15, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 19:37
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yapan gruba müdahale etti.
Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.