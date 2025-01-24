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Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar

Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında Adana'da görev yapan Prof. Dr. Emre Durdağ ve eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ, kendi canlarını tehlikeye atarak 15 kişiyi kurtardı. Doç. Dr. Gülşen Durdağ, kurtarma sırasında bacağını kırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 17:23, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:24
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Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar

Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında kahramanlık hikayesi, sosyal medya üzerinden yayıldı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Sarper Sağlam'ın paylaşımıyla, Adana'da görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Emre Durdağ ve Kadın Hastalıkları Uzmanı eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ'ın, yangından kendi ailelerini kurtardıktan sonra 15 kişiye daha yardım ettiği öğrenildi.

Çarşaflardan İp Yaptılar

Yangın sırasında 7. kattaki odalarından çarşafları ip yaparak kurtulmaya çalışan çift, iki çocuğunu güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Daha önce dağcılık eğitimi alan Prof. Dr. Emre Durdağ, çarşaf ipiyle 5 yaşındaki bir çocuğu da kurtardı. Ancak eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ, kurtarma sırasında ipin kopması sonucu 4 metreden düşerek bacağını kırdı.

Kahramanlık Paylaşımı

Yangınla ilgili sosyal medya paylaşımında Dr. Sağlam, "Emre Bey, ailesiyle birlikte 15 kişiyi kurtardı. Eşi Gülşen Hanım'ın bacağı kırılmasına rağmen kahramanca mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"Bu Tip Haberler Tek Kişiye Mal Edilmemeli"

Paylaşımın ardından Prof. Dr. Emre Durdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayda herkes elinden geleni yaptı. Sağlık çalışanları, vatandaşlar, tanımadığım kişiler bile birbirine yardım etti. Bu tür haberler tek bir kişiye mal edilmemeli" diyerek mütevazılığını gösterdi.

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