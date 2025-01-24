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Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallinde inceleme yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 19:23, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 20:16
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini ve bilirkişi heyetinin uzmanlık alanlarına göre detaylı incelemeler yaptığını ifade etti.

Uzman Bilirkişi Heyeti Görevlendirildi

Yangının çıkış noktası ve binaların yangından korunması konularında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin farklı fakültelerinden akademisyenlerin yer aldığı bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu belirten Tunç, "Bu uzman heyet, konuyu bilimsel bir şekilde derinlemesine incelemektedir. Ancak bu süreçten rahatsızlık duyanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içinde olduğunu görüyoruz" dedi.

"Dezenformasyon Kabul Edilemez"

Tunç, soruşturmayı etkilemeye yönelik bazı girişimlerin sorumsuzluk olduğunu belirterek, "Korsan metinlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlar, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine büyük bir saygısızlık yapmaktadır. Milletimiz müsterih olsun, tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kimse Yargıdan Kaçamayacak"

Bakan Tunç, soruşturmanın bağımsız ve tarafsız yargı tarafından dikkatle yürütüldüğüne vurgu yaparak, "78 canımızın hesabı sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır" dedi.

Görevlendirilen bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Kayak merkezinde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele geldi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya giriş yapan heyet, yaklaşık yarım saatlik incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmada, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde, yangın ve binaların yangından korunmasında uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıklamıştı.

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