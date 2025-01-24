Devlet memurlarının il dışından hastalık raporu nasıl alınır?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, memurlara verilecek hastalık raporlarının usul ve esaslarının düzenlenmesi hakkında ilgili Yönetmelik hükümlerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.



Diğer taraftan, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' in 7 nci maddesinde,

" (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.

(2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.

(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.

(4) Geçici görev veya vekalet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.

(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

(7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır.



Devlet memurlarının kanuni izinlerini kullanırken il dışına çıkışı konusunda herhangi bir kısıtlayıcı düzenleme bulunmamaktadır. En son 2011 yılında 6111 sayılı Kanunun 177 nci maddesiyle 657 sayılı Kanunun İkamet Mecburiyeti başlıklı ek 20 nci maddesi mülga hale getirilmiş olup memurlar iznini geçireceği yer hakkında ilgili amirden onay almaya gerek olmaksızın izinlerini kendi belirledikleri yerde geçirebileceklerdir.



Memurun, memuriyet mahalli dışından aldığı rapor hastalık iznine çevrilir mi?



Söz konusu Yönetmelik hükmü incelendiğinde, geçici görevde olan, izinli olan (yıllık izin vb) ,hastanelerin acil servislerinden rapor alanlar ve sağlık kuruluşlarınca memuriyet mahalli dışına sevk edilen memurlar memuriyet mahalli dışından rapor alabilmektedirler. Bu raporun izne çevrilebilmesi için memurların raporu uygun yollarla (mail, whatsupp, posta vd.) ve uygun zamanda (raporun alındığı günün ertesi günü mesai saati bitimine kadar) ilgili disiplin amirine intikal ettirmeleri gerekmektedir.



Memuriyet mahalli dışından alınan raporlar acil servislerden mi alınır?



Yönetmelikteki istisnalar hariç olmak şartıyla, hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan memurların memuriyet mahalli dışındaki resmi ve özel sağlık hizmet sunucularından aldıkları raporların sadece acil servislerce düzenlenmiş olması gerekir. Yoksa bu raporlar hastalık iznine çevrilmez.



Hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerini takip eden günün mesai saatleri içinde rapor neren alınır?



Bu durumda memur hastalık raporunu memuriyet mahalli içinden veya sevkinin yapıldığı sağlık kuruluşundan rapor almalıdır. Memuriyet mahalli dışından alınan rapor hastalık iznine çevrilmez. Örneğin hafta sonu tatilinin son günü olan Pazar günün ertesi günü pazartesi günü mesaiye saat sabah 08:00 da başlaması gereken bir memur memuriyet mahalli dışından bu saatten sonra rapor aldığında görevde bulunması gerekirken göreve başlamadığı için raporu hastalık iznine çevrilmeyecektir.



Memur bu Yönetmelikte yer verilen esaslara aykırı olarak rapor alırsa nasıl sonuçları olacaktır?



Memurun söz konusu Yönetmeliğe aykırı aldığı rapor idare tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Bildirimin yapıldığı günü takip eden gün memur göreve başlamak zorundadır. Aksi takdirde memur hakkında 657 sayılı Kanunun veya özel kanunların disipline ilişkin hükümleri uygulanacaktır.