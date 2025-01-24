Ali Babacan'dan otel yangını için 'DDK devreye sokulmalı' çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili incelemelerde bulundu. Babacan, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldıktan sonra otelin önünde basın açıklaması yaptı.

"Araştırma Komisyonu Kurulmalı"

Babacan, yargı sürecinin başladığını ve ilgili bakanlıkların denetimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Meclis'te bir araştırma komisyonunun hızlı bir şekilde kurulması gerekiyor. Bu konunun şeffaf bir şekilde ele alınması şart" dedi.

"Devlet Denetleme Kurulu Harekete Geçmeli"

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Babacan, "Büyükşehir ve büyükşehir olmayan belediyeler için mevzuattaki boşluklar tespit edilmeli. Yangınla ilgili tedbirlerin denetiminden bu tedbirlere uymayanların cezalarına kadar tüm süreçler yeniden ele alınmalı" ifadelerini kullandı.

"Başka Canlar Kaybolmasın"

Babacan, yangının mimari projeden inşaat ruhsatına, işletme izinlerinden yangın denetimlerine kadar tüm aşamalarının incelenmesi gerektiğini belirterek, "78 canımızı kaybettik, yüreğimiz yanıyor. Ancak başka şehirlerde canlar gitmesin diye acilen sistemin gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.