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Mahmut Arslan: Kamu Çerçeve Protokolünde tek yetkili HAK-İŞ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinde HAK-İŞ'in tek yetkili olarak müzakerelere devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 19:41, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 20:29
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Mahmut Arslan: Kamu Çerçeve Protokolünde tek yetkili HAK-İŞ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikasının 47. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Arslan, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

"HAK-İŞ Tek Yetkili Olacak"

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin toplu sözleşme sürecinin 1 Ocak 2025 itibarıyla başladığını hatırlatan Arslan, HAK-İŞ'e üye yaklaşık 370 bin kamu işçisinin toplu sözleşme hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Toplu sözleşme müzakerelerinin HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ koordinasyonuyla yürütüleceğini ifade eden Arslan, "Sendikalarımız toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütürken kamu çerçeve protokolünün yapılmasında HAK-İŞ tek yetkili olarak müzakereleri devam ettirecektir." dedi.

Sendikalar ve Çalışanlar İçin Kolaylaştırıcı Olacak

Arslan, bu koordinasyonun sendikalar ve çalışanlar açısından süreci kolaylaştıracağını vurguladı ve çerçeve protokolünün oluşturulması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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