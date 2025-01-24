Traktörünü çukura gömüp, jandarmaya çalındı ihbarı yaptı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde A.M., tarlasında çalıştığı sırada traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.M.'nin çelişkili ifade vermesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, bölgede yaptığı kontrollerde traktörün sahibi tarafından çukura gömüldüğü ve üzerinin de ağaç dallarıyla kapatıldığını tespit etti. A.M., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A.M.'nin jandarmaya verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi.