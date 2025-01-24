Yunanistan'ın ölüme ittiği 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.