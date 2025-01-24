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Kartalkaya'daki otel faciası yangın tüpüne talebi patlattı

Bolu'da Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasının ardından Gaziantep'te yangın tüpleri ve söndürme sistemlerine talep yoğunlaştı. Üreticiler ve satıcılar, artan talebe yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 20:30, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 20:29
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Kartalkaya'daki otel faciası yangın tüpüne talebi patlattı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi, yangın güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Gaziantep'te yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine yönelik talepte büyük artış yaşanırken, vatandaşlar ve işletmeler güvenlik önlemlerini artırmaya yöneldi.

Yangın ekipmanları satan ve eğitmenlik yapan Vahit Erkan, talebin inanılmaz derecede arttığını belirterek, "Gün içinde yüzlerce görüşme yapıyoruz. Keşke bu önlemleri trajik bir olay yaşanmadan önce alsaydık," dedi.

"Periyodik Kontroller Şart"

Yangın güvenliğinin önemine değinen Erkan, yangın sistemlerinin en az 6 ayda bir periyodik kontrolünün yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yılda bir genel kontrol ve 4 yılda bir tüplerin dolumunun yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Erkan, fiyatlarla ilgili de bilgi vererek, "Bir araç tüpü 350 TL, 6 kilogramlık tüpler ise bin TL civarında. Bu maliyetler, insan güvenliği düşünüldüğünde çok yüksek değil," şeklinde konuştu.

"Siren Sistemi Hayat Kurtarırdı"

Yangın algılama ve siren sistemlerinin önemine dikkat çeken Erkan, "Eğer siren sistemi olsaydı, geçtiğimiz olayda birçok kişinin hayatı kurtulabilirdi. Oteller ve diğer işletmeler için bu sistemler mutlaka kurulmalı," dedi.

Vatandaşlardan Yılmaz Bakır ise yangından sonra tedbirlerini artırdıklarını belirterek, "Evimiz ve işletmemiz için yangın tüpü aldık. Daha önce de alıyorduk ama bu yangın bizi korkuttu, artık daha dikkatliyiz," ifadelerini kullandı.

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