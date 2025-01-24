İsmail Kartal, İran takımı Persepolis'in başına geçti

İran temsilcisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tecrübeli teknik adam ile anlaşma imzalandığı bildirildi.

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