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Rifat Hisarcıklıoğlu: Enflasyonda gerileme sinyalleri güçleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Enflasyonda gerileme sinyalleri güçleniyor. Buna paralel şekilde faiz oranlarında da gerileme başladı. Cari açık, yani ülkenin döviz açığı geçen senenin yarısına düştü." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 21:17, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 21:21
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Rifat Hisarcıklıoğlu: Enflasyonda gerileme sinyalleri güçleniyor

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Karadeniz Oda ve Borsa Bölge" toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki daralmanın etkisiyle zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Yüksek enflasyonla mücadelenin, ekonomi yönetiminin ilk önceliği olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bu nedenle para ve kredi politikalarında sıkılaştırma uygunlandığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, kredi hacminin daralması ve faizlerin yüksek olmasının iç piyasayı da etkilediğine değinerek, şöyle devam etti:

"Mal ve nakit akışıyla birlikte ekonomideki büyüme yavaşlıyor. Öte taraftan hem dünya pazarlarındaki yavaşlama, hem de Türk lirasındaki reel değerlenme ihracata olumsuz yansıyor. Son birkaç aydır yıllık bazda ihracat yerinde sayıyor. Demek ki bu yeni ortama uyum sağlamamız gerekiyor. Maliyet kontrollerine ve daha verimli çalışmaya odaklanmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar daha az kredi ve daha çok sermaye şeklinde bir kaynak yapısı kurmamız gerekiyor."

- "Ülkenin döviz açığı geçen senenin yarısına düştü"

Makro ekonomik olumlu gelişmeler yaşandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Geleceğe dönük moralimizi yüksek tutmak anlamında bunları da göz ardı etmemeliyiz. Enflasyonda gerileme sinyalleri güçleniyor. Buna paralel şekilde faiz oranlarında da gerileme başladı. Cari açık, yani ülkenin döviz açığı geçen senenin yarısına düştü. Döviz kurlarında dalgalanma azaldı ve Türk lirası istikrara kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yurt içinde dövize kayışın son bulduğunu, ülke kredi notunun da artmaya devam ettiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elbette az önce dediğim gibi piyasa da pek çok sıkıntılar var. Bunları devamlı takip ediyor ve ilgili yerlere iletiyoruz. Son 3 ayda Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Maliye, Ticaret, Çalışma, Enerji, İçişleri, Tarım Bakanlarımızla ve TCMB Başkanıyla bir araya geldik. Sizlerden gelen şikayetleri, talepleri ve önerilerimizi kendilerine anlattık. Özetlemek gerekirse, KOBİ'lerin finansmana erişiminde yaşanan sıkıntılardan bahsettik. Bunun zincirleme etkiyle tüm ekonomiye yayıldığını söyledik. KOBİ'ler, ticari kredi artışına getirilen kısıtlamaların dışında tutulsun dedik. Ayrıca ticari kredi kartlarının da, kısıtlamalara tabi olmamasını istedik."

İhracat yapan firmalara yeni destekler bulmaları gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan istihdam üzerinde maddi ve mevzuat kaynaklı yükler devam ediyor. Mevzuattaki katılıklar istihdamı zorlaştırıyor ve adeta cezalandırıyor. Dünyadaki en katı istihdam mevzuatına sahibiz. Zorunlu istihdam uygulamaları da muhakkak gözden geçirilmeli. Fahiş fiyat ve stokçuluk konusundaki sıkıntılar da devam ediyor. Bunlara muhakkak net bir tanım getirilmeli. İş aleminin tamamı zan altında bırakılmamalı."

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi de makamlarında ziyaret etti.

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