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10 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 4 tutuklama

Ordu merkezli 10 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 17 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 21:33, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 22:03
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10 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 4 tutuklama

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında, iletişime geçtikleri kişilere uygulama yükleterek yatırım vaadi ile haksız maddi menfaat sağladığı tespit edilen organizasyon yapısına yönelik operasyon düzenlendi. 21 Ocak tarihinde Ordu merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında toplamda 17 şahıs yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve farklı kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

Yakalanan 17 kişiden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 şahıs ise Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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